Aldo Serena era a Rotterdam qualche giorno fa. L'ex attaccante ha assistito alla gara tra Feyenoord e Inter ed Ã¨ da quella che dovranno ripartire i nerazzurri per provare a superare anche il Como questo pomeriggio. Ne ha parlato nell'intervista concessa oggi a La Repubblica: Â«A San Siro l'Inter dovrÃ giocare cosÃ¬, alternando blocco basso e pressione alta, con umiltÃ e coesione. Il Como non perdonaÂ».

Cosa puÃ² mettere in difficoltÃ i nerazzurri?

«Da Cunha e compagni hanno un fraseggio corto che destabilizza, ti divide e ti spezza. Parte dal basso, poi interrompe la ragnatela dei passaggi per verticalizzare. Il portiere dell'Inter non dovrÃ sbagliare nelle usciteÂ».

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Il Como puÃ² fare il colpaccio?

«Fabregas ci proverÃ seriamente, anche perchÃ© contro l'Inter non ha mai vinto. Ãˆ un allenatore illuminato. Un minuto dopo il 9-1 a Lens, giÃ lavorava per far dimenticare ai suoi giocatori quel risultato eccezionaleÂ».

PrenderÃ esempio dal Milan nel derby?

«Non prenderÃ esempio da nessuno, ha la sua idea di calcio. Il Milan Ã¨ stato bravo a sfruttare un'Inter sfilacciataÂ».

Senza Lautaro, chi Ã¨ il vero leader dei nerazzurri?

«Tecnicamente, Thuram. Sa far lievitare la squadra. Come leadership, Zielinski Ã¨ molto importante. E poi c'Ã¨ Mkhitaryan, esperto di calcio e di vitaÂ».

Pio Esposito ha segnato al Feyenoord. Douvikas Ã¨ capocannoniere in Europa. Si aspetta che saranno decisivi?

«Pio sa fare benissimo alcune cose, meno bene altre. Per aiutarlo servono velocitÃ sugli esterni e cross. Douvikas Ã¨ lucido in area, cerca la profonditÃ e non finisce in fuorigioco, perchÃ© i compagni lo servono al momento giustoÂ».

Chivu e Fabregas sono giovani allenatori, cresciuti nel calcio in cui si gioca ogni tre giorni. Ãˆ un vantaggio?

«A differenza dei colleghi piÃ¹ anziani, sanno usare i finali di partita anche per fare prove tattiche e dosare le energie, aiutati dai cinque cambi. E non se ne lamentanoÂ».

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Chivu non ha parlato alla vigilia, Fabregas sÃ¬. Da uomo di comunicazione, che ne pensa?

«Ogni allenatore deve essere fedele al proprio carattere. Mi sembrano scelte coerenti con le rispettive personalitÃ Â».

Quanto conta vincere oggi?

«Molto. L'Inter deve dimostrare ai tifosi e a se stessa che quella del derby non era la vera squadra. Per il Como sarebbe un altro passo nella crescita, e resterebbe attaccato alla vettaÂ».