Intervistato dal Corriere della Sera, Diego Abatantuono ha parlato del Milan. L'attore è deluso dalla sua squadra del cuore, tanto che più volte ha dichiarato di tifare Como e lo ha ribadito anche in questa intervista. "Ho detto di tifare per il Como, ma per segnalare che non mi diverto più con il Diavolo. Certo, è stato bello vincere il derby, il Milan è sempre nel mio cuore, ma nelle ultime stagioni il cuore si è appesantito: da quando sono andati via Pioli e Maldini, non mi sono più ritrovato. Diciamo che in attesa di innamorarmi di nuovo del Milan la squadra del Como è la mia amante".

Un club che ha conquistato tutti, soprattutto dopo i 9 gol in Champions, ma lei ci aveva puntato sin dall’inizio…

«Sì, è proprio il caso di dirlo, al via del campionato scaramanticamente avevo puntato 10 euro sullo scudetto del Como, la quota era altissima (ride). Ma c’è soprattutto un aspetto affettivo: mia madre era comasca. Di solito, quando gioca l’Inter, dico sempre di essere parente della squadra avversaria, tipo se gioca contro il Feyenoord ho i parenti olandesi, se gioca contro il Bologna ho i parenti emiliani, ma questa è volta è proprio vero, mamma era di Como».

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Che cosa la fa soffrire di più del Milan?

"L’atteggiamento della società, mancano logica, esperienza, manca la professionalità. D’altra parte, se hai un fondo devi rendere conto agli azionisti, se prendi gente per l’interesse del fondo è difficile che collimi con i desideri dei tifosi: se acquisti un giocatore che di solito sta in panchina, puoi anche fare il colpaccio, una volta ti va bene ma poi la paghi. Non capisco l’ottantina di milioni spesi per Gonçalo Ramos, che è bravo ma nessun altro club si è inserito per comprarlo, vedremo se saranno soldi spesi bene… Come non ho capito la vendita di giocatori bravi tipo Reijnders. Invece complimenti a Marotta, sempre attento alla squadra e al pubblico".

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Almeno al derby si sarà divertito…

Che cosa si aspetta a questo punto?

Quale?

«Sì, ma anche negli ultimi anni abbiamo vinto i derby: tanta euforia, tanti proclami, poi non è successo niente, questo fa capire che non sono capaci. Cisse mi piace molto, ce lo siamo ritrovato. Le lacrime di Kakà? Emozionante, meno male che abbiamo vinto — ride — sennò avrebbero detto che portava sfiga».«Almeno la zona Champions, ma l’importante è giocare bene. Il Como ci va di sicuro, anche l’Inter, anche la Roma. Secondo me il Milan se la gioca con la Lazio e con la Juve se risale. Intanto avrei un suggerimento…”.«Invece di tanti stemmi e coppettine sulle maglie mettete un bel 7 così ci ricordiamo della Champions!».

(Corriere della Sera)