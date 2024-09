Oltre alle stelle affermate, ci sono anche giovani talenti pronti a mettersi in mostra. Angel Gomes del Lille, ad esempio, ha già fatto il suo debutto da titolare con l’Inghilterra, mentre Brice Boscagli del PSV e Tyrick Mitchell del Crystal Palace stanno vivendo momenti di crescita in Olanda e Inghilterra, rispettivamente. Dominic Calvert-Lewin, con 69 gol all’attivo con l’Everton, è un altro nome interessante per le squadre in cerca di un attaccante di valore.

Anche gli italiani potrebbero essere protagonisti del mercato degli svincolati. Davide Calabria, capitano del Milan, e Marco Verratti, attualmente in Qatar, potrebbero cercare nuove sfide, se non dovessero rinnovare con i rispettivi club. Altri nomi esperti come Edin Dzeko, Hakim Ziyech e Alexandre Lacazette, veri e propri “usati sicuri”, sono pronti a cambiare squadra in cerca di nuovi stimoli.

Non mancano poi le opportunità low-cost. Tra i giovani da tenere d’occhio c’è Yarek Gasiorowski, difensore centrale del Valencia, di appena 19 anni, con un futuro promettente e nel mirino dell'Inter, che lo aveva sondato già nelle scorse settimane come ricorda il Corriere dello Sport.

Anche Roland Sallai, esterno destro del Friburgo, è un nome da considerare: con 20 gol in Bundesliga e ottime prestazioni con la nazionale ungherese, potrebbe essere una ghiotta occasione. Altro nome interessante è quello di Chancel Mbemba, difensore del Marsiglia, che potrebbe lasciare il club francese, mentre Victor Lindelof sembra pronto ad abbandonare il Manchester United, chiuso dai molti centrali a disposizione dei Red Devils.

Tra i grandi nomi del panorama internazionale c'è Ilkay Gündogan, che dopo aver riabbracciato Pep Guardiola al Manchester City, potrebbe nuovamente cambiare casacca. La sua permanenza al Barça è durata poco, a causa delle difficoltà economiche del club catalano. Eric Dier, legato al Bayern Monaco, potrebbe lasciare la Germania, mentre Jorginho, attualmente all'Arsenal, ha ricevuto un’offerta al Galatasaray.

Infine, occhi puntati su Koke, simbolo dell’Atlético Madrid. Sebbene il presidente Enrique Cerezo, noto produttore cinematografico, stia cercando di rinnovare il suo contratto, l’eventuale svincolo del centrocampista rappresenterebbe un’opportunità di mercato eccezionale per molte squadre.

La lista dei 50 giocatori più “pesanti” per valore di cartellino si fa sempre più interessante. A questi nomi si aggiungono i calciatori con il contratto già scaduto, come Adrien Rabiot e Anthony Martial, entrambi ancora in cerca di una nuova destinazione. Alcuni di loro hanno già trovato sistemazione, come Memphis Depay ha firmato con il Corinthians e Dennis Praet si è accasato all’Anversa dopo essere stato vicino al Lecce, mentre altri sono ancora in cerca di squadra, proprio come il centrocampista francese ex Juventus.