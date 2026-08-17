GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Non solo Rodrigo Mora: la Roma è scatenata in queste ore di calciomercato e ha ripreso i contatti anche per Malick Fofana, accostato anche all'Inter e seguito dalla Roc Nations, stessa agenzia di procura che segue Luis Henrique. Incastri di mercato che Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno raccontato così:

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"La Roma sta parlando con gli agenti di Malick Fofana: è chiaro che se, oltre a Mora, i giallorossi dovessero prendere anche Fofana, sarebbero due colpi clamorosi e diventerebbe difficile andare a prendere Luis Henrique, che al momento è un discorso da tenere in stand by".

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"Mora è il calciatore più vicino, poi c'è Fofana, per il quale la Roma sta avendo contatti approfonditi. Per Luis Henrique, che ha gli stessi agenti di Fofana, manca ancora l'accordo. Se i giallorossi volessero prenderlo a tutti i costi lo prenderebbero, ma al momento manca ancora l'accordo".