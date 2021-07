Affare Inter-Roma? Messaggero conferma: “Idea scambio Perisic-Florenzi”

Nelle scorse ore, è emersa una pista di mercato che coinvolge Inter e Roma. Anche l'edizione odierna de Il Messaggero ne parla

"Pinto stringe per Eldor Shomurodov del Genoa. Accordo raggiunto con il club ligure, 2 per il prestito e 16 al momento del riscatto. Mourinho magari sarà soddisfatto, visto che gira sui social una foto del 2019 che lo ritrae con l'uzbeko. Si ipotizza pure uno scambio Perisic-Florenzi. Work in progress, insomma".