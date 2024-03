Non solo Fabbian. L'Inter ha pronte per il futuro altre mosse simili a quella che ha portato a Bologna il giovane centrocampista

Non solo Fabbian. L'Inter ha pronte per il futuro altre mosse simili a quella che ha portato a Bologna il giovane centrocampista, sul quale il club nerazzurro vanta un diritto di riacquisto a 12 milioni di euro da applicare a partire dal 2025. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, Stankovic, Carboni ed Pio Esposito potrebbero fare un percorso analogo:

"Filip Stankovic è alla Sampdoria, Valentin Carboni al Monza e Francesco Pio Esposito allo Spezia. Per tutti avrebbe senso - in teoria - una mossa "alla Fabbian", monetizzando e tenendoli però in mano con un contro-riscatto, magari inseriti in un'operazione più ampia: molto dipenderà però da altri incastri che ora appare prematuro analizzare".