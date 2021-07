Inter, Agoumé e Salcedo possono restare: “In partenza due gioielli nerazzurri”

Porte girevoli con vista sul futuro. Fra i giocatori che si presenteranno al ritiro dell'Inter l'8 luglio, tanti potrebbero lasciare

Porte girevoli con vista sul futuro. Fra i giocatori che si presenteranno al ritiro dell'Inter l'8 luglio, tanti potrebbero lasciare la compagnia prima della fine del mercato. Fra loro, anche due gioielli nerazzurri come Esposito e Vanheusden:

"Tra i giocatori che potrebbero restare a disposizione in vista della prossima stagione ci sono Agoumé e Salcedo, di ritorno da Spezia e Verona, potrebbero invece partire Esposito (piace al Sassuolo), ​Vanheusden (riacquistato dallo Standard Liegi, ma chiuso dai rinnovi di Kolarov, Ranocchia e D'Ambrosio) e Brazao, mentre giocherà quasi sicuramente con un'altra maglia il giovane Pirola, lanciato in prima squadra da Conte, per il quale il Monza è vicino alla riconferma".