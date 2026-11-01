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A Sky Calcio Club, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così della vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: “Milan da scudetto? Con me sfondate una porta aperta. Il Milan ha giocatori da uno contro uno, veloci, di cambio passo.

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Il Milan mette in evidenza le carenze dei giocatori dell’Inter. Rabiot è dominante. Il centrocampo dell’Inter è costruito in modo diverso. Il Milan ha tutto per essere una squadra europea: ha due o tre giocatori da uno contro uno proprio. E poi sa difendere meglio rispetto a prima, i cross nel finale di ieri li hanno presi tutti. La squadra c’è, costruita bene.

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L'Inter credo che ora non stia bene, fisicamente dico. Anche a Venezia l'ho visto. Continuo a pensare che, ma è un mio mantra, non ha sostituito i due difensori. Li gira e cambia i ruoli, ma sono sempre loro in campo. L'Inter sta avendo poco dal mercato. Ieri qualcosa Spence ha fatto, Jones ha giocato poco, Stones è fuori".