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Fabrizio Romano torna a parlare di Mauro Icardi e l'Inter, ma si sofferma anche sulla ricerca di una quinta punta per Cristian Chivu. Così il giornalista sul suo canale YouTube in italiano:

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“L’Inter si trova a fare i conti col discorso quinta punta. Tanti ci chiedono, il club può prenderlo? Chivu ha detto che si valuterà e si ragionerà. Bonny con la febbre, Pio Esposito anche, Lautaro infortunato… il club si è trovato in emergenza. L’Inter ha pensato in estate a una quinta punta, ha fatto valutazioni su un paio di giocatori, ha scelto di non procedere… per non prendere un giocatore tanto per. Non credevano ci fosse il profilo giusto.

Mauro Icardi-Inter? Vi spiego la situazione Icardi. Che lui abbia voglia di tornare in Italia e all’Inter, non ci sono dubbi. A gennaio scorso era pronto ad andare alla Juve, è stato il club bianconero a decidere di non procedere. Icardi all’Inter tornerebbe molto volentieri, lo ha detto lui stesso, lui è molto legato all’Inter. Non c’è nessun dubbio su questa volontà, ma è l’Inter che deve decidere che valutazioni fare. Sia in estate che a settembre, l’Inter non ha mai pensato di riportarlo a Milano. Una trattativa vera e propria non c’è mai stata, il club nerazzurro ha sempre chiuso le porte, perché il club si riteneva a posto con questi quattro attaccanti. Non volevano un nove tradizionale ma nel caso una quinta punta con caratteristiche diverse. L’emergenza di questi giorni fa riflettere, vedremo la scelta finale di club e allenatore”.