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A Sky Calcio Club, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così della sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan di ieri.

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“L’Inter soffre il Milan a prescindere. La squadra va nel terrore, soprattutto dopo il 3-1. Barella commette il fallo ed è gravissimo, quello da cui nasce il 3-1. Già lo dicevamo: colpi di tacchi estemporanei e tutto. Lo certificano loro con le parole che hanno perso forse fame, forse dicono di essersi seduti, non lo abbiamo inventato. Rimane la squadra più forte, col Milan non ha recuperato. È una squadra che ha problemi, comunque deve ritrovare giocatori.

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Ricordate: Curtis Jones sarà titolare. Dà riaggressione e anche una mano davanti alla difesa, vedrete che giocherà lui, è il più evoluto".