Sky – L’Inter dovrà vendere almeno un top in estate. Tutti gli indizi portano a Dumfries

Il prossimo mercato estivo potrebbe essere ancora molto difficile per l'Inter, chiama nuovamente ad appianare dei conti che restano deficitari. Ne dà conferma indiretta Sky Sport, secondo cui nella sessione di campagna acquisti estiva i nerazzurri saranno costretti a cedere almeno un pezzo pregiato attualmente a disposizione di Simone Inzaghi. Tutti gli indizi sembrano portare a Denzel Dumfries, che per età (27 anni ad aprile) e potenziale ancora inespresso, è uno dei giocatori più apprezzati e osservati dalle grandi squadre d'Europa, Chelsea in primis.