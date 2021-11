SM – Wolfsburg, offerta a Perisic: “Ivan ha fatto una richiesta all’Inter per restare”

L'ottimo periodo di forma ha riacceso i riflettori sul futuro di Ivan Perisic, attualmente in scadenza di contratto con l'Inter nel 2022

L'ottimo periodo di forma ha riacceso i riflettori sul futuro di Ivan Perisic , attualmente in scadenza di contratto con l'Inter nel giugno del 2022. I tifosi nerazzurri invocano a gran voce il rinnovo, e il club, dopo la sorpresa iniziale dovuta alle parole del calciatore dopo la gara contro lo Shakhtar, riflette sul da farsi, non dimenticando che il croato compirà presto 33 anni.

Entro Natale la trattativa per il rinnovo potrebbe entrare nel vivo. Nel frattempo, Perisic, che ha in mano un'offerta del Wolfsburg (club in cui ha già militato dal 2013 al 2015, prima di trasferirsi proprio in nerazzurro), per restare, secondo quanto riporta Sport Mediaset, avrebbe chiesto all'Inter un contratto biennale alle stesse cifre dell'attuale accordo, grazie a cui percepisce circa 5 milioni di euro netti a stagione. Se ne riparlerà. Intanto, conclude l'emittente, la prossima settimana potrebbe definirsi la trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic.