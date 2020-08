Mercato, c’è chi non vede l’ora di arrivare all’Inter. “Fosse per lui sarebbe già nerazzurro”

Hakimi e Sanchez non bastano, l’Inter vuole di più. Il club nerazzurro è infatti al lavoro per rinforzare ulteriormente l’organico di Antonio Conte ed è pronto a piazzare il colpo a centrocampo. E c’è chi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, starebbe già prendendo confidenza con Milano: “Ieri in città c’era Sandro Tonali con fidanzata. Non si è visto in sede e tutti negano contatti con il mondo Inter, ma fosse per lui sarebbe già nerazzurro. Manca l’accordo tra Marotta e Cellino, ma c’è ottimismo”, si legge.