"So da persone vicine che è contentissimo se gli viene dato questo incarico. Mancini è un allenatore vincente, ha vinto in Italia, ha vinto la Premier e all'estero, ha vinto l'Europeo. Non mi viene in mente un altro nome se non il suo per cercare di ricostruire". Così Dario Marcolin , ex giocatore, su DAZN ha parlato della candidatura al ruolo di CT di Roberto Mancini .

"Lui è stato un precursore, ha sempre convocato dei giovani in Nazionale perché ha capito che il nostro movimento è cambiato. Oggi la Nazionale deve rifondare e ha sempre fatto bene quando è andato a rifondare in un club ha sempre fatto bene. Poi Malagò e Mancini hanno un rapporto buonissimo. La strada è tracciata e per ripartire ad un certo modo ha ramificata nella sua qualità di allenatore quella di partire dai giovani", ha concluso l'ex calciatore sul possibile approdo sulla panchina della Nazionale dell'ex tecnico nerazzurro.