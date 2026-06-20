Sembrava ci fosse ottimismo sul destino di Nico Paz e sulla sua permanenza in prestito al Como. Ma a quanto pare il Real Madrid, che entro i prossimi dieci giorni deve ricomprarlo per nove mln perché ne ha il diritto, avrebbe frenato sul rinnovo del prestito al club lariano. Il quotidiano Il Giorno parla di giallo attorno al futuro del calciatore argentino.
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Il Giorno – Nico Paz, è giallo. Interrotti i discorsi sul prestito al Como: quella cifra gli Hartono…
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"Il club spagnolo - scrive del giocatore il quotidiano Il Giorno - ora vuole interrompere la formula di prestito triennale, che permetterebbe a Paz di disputare un'altra stagione sul
Lario, pretendendo una cessione definitiva ai comaschi per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Il Como è un bivio: acquistare direttamente tutto il cartellino del giocatore, oppure il Real da contratto può riprendersi Paz per 10 milioni e rivenderlo a 70 milioni ad altre società".
"La famiglia Hartono, potenzialmente potrebbe comprare l'argentino per la cifra richiesta, anche se non si hanno conferme, perchè i lariani in Champions devono rispettare anche le regole del Fair play finanziario ed è quindi difficile che venga spesa una cifra così alta", si legge sul giocatore che l'Inter ha seguito a lungo.
(Fonte: Il Giorno)
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