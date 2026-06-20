Sembrava ci fosse ottimismo sul destino di Nico Paz e sulla sua permanenza in prestito al Como. Ma a quanto pare il Real Madrid, che entro i prossimi dieci giorni deve ricomprarlo per nove mln perché ne ha il diritto, avrebbe frenato sul rinnovo del prestito al club lariano. Il quotidiano Il Giorno parla di giallo attorno al futuro del calciatore argentino.