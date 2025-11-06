Tonali: “Restare a vita al Newcastle? Nel calcio si pensa di anno in anno”

Quando, dopo la gara del Newcastle contro l'Athletic in Champions, gli hanno chiesto del suo futuro, l'ex centrocampista del Milan ha detto: «Se voglio restare a lungo in questo club? Questa è una domanda difficile, perché nel calcio devi pensare di anno in anno. Non voglio dire 'voglio restare qui per 10 anni' e poi andarmene tra due, tre, quattro o cinque anni. Non voglio dire 'voglio restare per 10 anni', ma ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre», riportano i siti inglesi.