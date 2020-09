Juve, Paratici: “Non c’è situazione Dzeko, altre situazioni in essere. Suarez non arriva”

«Non c’è una situazione Dzeko ma una situazione attaccante alla Juve. Sappiamo dove vogliamo arrivare e lavoreremo per questo, mancano 15 giorni e abbiamo tempo. Non c’è una situazione Dzeko, significa che ci sono altre situazioni in essere». Così Fabio Paratici ha risposto a Skysport ad una domanda sull’attaccante della Roma che viene considerato molto vicino al trasferimento alla Juve.

«Tempistica? Sappiamo bene dove vogliamo arrivare, lavoriamo per avere un attaccante, uno solo. Abbiamo in testa i nostri obiettivi e cerchiamo di perseguirli con serenità e calma. Se tolgo Suarez dalla lista? Va tolto dalla lista per i tempi burocratici che servono ad ottenere il passaporto. Non è stato vicino perché quando c’è stata prospettata l’opportunità l’abbiamo valutata e aveva questo tramite in corso con la cittadinanza. Abbiamo preso informazioni. Non era possibile accorciare i tempi e quindi non è stato vicino».

(Fonte: SS24)