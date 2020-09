Kanté, arriva una notizia non incoraggiante. L’Inter si copre: sondati due suoi connazionali

Ormai è chiaro a tutti come sia N’Golo Kanté il vero e proprio sogno di mercato dell’Inter di Antonio Conte. Ma è altresì chiaro come la pista non sia per nulla semplice, considerato l’immobilismo attuale sul fronte uscite. E, riporta Tuttosport, “da ieri c’è un ostacolo in più. Sulle tracce del Campione del Mondo si è inserito anche il Manchester United che potrebbe accontentare più facilmente i Blues, sempre attestati su una richiesta di 60 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo, senza nessuna concessione verso ogni forma di prestito.

L’Inter è costretta a una posizione di attesa. I nerazzurri prima devono vendere uno tra Skriniar e Brozovic per incassare 40-50 milioni (per il croato proseguono i contatti con il Bayern Monaco). E in ogni caso l’Inter cercherebbe di abbassare a 50 milioni la cifra necessaria per assicurarsi Kantè.

Non arrivano notizie incoraggianti nemmeno dalla Francia dove non sono sicuri che il giocatore voglia davvero cambiare aria e lasciare Stamford Bridge. Questo è un ostacolo che potrebbe cadere nei prossimi giorni se il Chelsea acquisterà il 21enne centrocampista Declan Rice dal West Ham. A quel punto gli spazi per Kanté si ridurrebbero. In questa fase di stallo, però, è indispensabile effettuare sondaggi in altre direzioni.

Parlano francese anche le possibili alternative: Corentin Tolisso del Bayern Monaco, 26 anni, campione del mondo come Kantè con la nazionale transalpina, e Tanguy Ndombele, 23 anni, del Tottenham. Ma l’indicazione di Conte è chiara. E l’Inter, dopo aver accontentato il suo allenatore con Vidal, cercherà di farlo anche con Kantè anche se non è un’impresa agevole”, conclude il quotidiano.