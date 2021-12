CorSera – Sanchez torna al Barça? Inter su Raspadori: “C’è la formula per sbloccare tutto”

Tra campo e mercato, saranno settimane intense per l'Inter. I nerazzurri, infatti, dovranno risolvere la questione Alexis Sanchez

Tra campo e mercato, saranno settimane intense per l'Inter . I nerazzurri, infatti, dovranno risolvere la questione Alexis Sanchez, che continua a chiedere più spazio e che per questo potrebbe cercare nuove destinazioni nella prossima finestra di mercato. Il Corriere della Sera, per il club di Viale della Liberazione, fa il nome di Giacomo Raspadori del Sassuolo:

"Chi cerca un ruolo in vetrina è Alexis Sanchez. Per il cileno è pronta una maglia da titolare. L’attaccante non ha mai fatto mistero di voler giocare di più, il desiderio potrebbe spingerlo verso altri lidi a gennaio. Ha un ingaggio pesante, da 7 milioni netti a stagione, e un contratto in scadenza a giugno 2023. L’Inter non si opporrebbe a lasciarlo andare a costo zero. Difficile piazzarlo in Italia, il Barcellona, in crisi finanziaria e di risultati, è una candidata.