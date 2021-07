Gazzetta – Lautaro, destino in Spagna? Le 3 big lo vogliono. L’Inter deve ragionare su…

L'Inter si è ormai abituata a fare i conti con le voci sul futuro di Lautaro Martinez e sui sondaggi delle grandi d'Europa

L'Inter si è ormai abituata a fare i conti con le voci sul futuro di Lautaro Martinez e sui sondaggi più o meno approfonditi delle grandi d'Europa. Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport racconta lo stato attuale della situazione, con l'attaccante argentino, accostato in momenti diversi a Barcellona, Real Madrid e ora Atletico Madrid, in scadenza di contratto nel 2023 con il club nerazzurro:

"Il destino di Lautaro sembra essere fatto apposta per andare al rimbalzo di linea toccando le tre big di Spagna: un anno fa di questi tempi il Barcellona ha mollato la presa dopo averlo corteggiato a lungo e dopo aver memorizzato che sarebbe stato impossibile pagare la clausola da 111 milioni; negli ultimi mesi il suo nome è presente nella lista del Real, alle spalle di Mbappé e Haaland. Aggiungere l’Atletico significherebbe certificare la Liga come il campionato ritenuto ideale per Lautaro, ecco perché sarebbe giusto che l’Inter ragionasse sul contratto che ha una scadenza non lontanissima, 30 giugno 2023".