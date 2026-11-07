VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva per parlare dei temi più attuali del nostro campionato. Spazio all'Inter e ad alcune riflessioni sui singoli giocatori. Biasin ha replicato ad un tifoso nerazzurro in merito a Bastoni e ad una recente coincidenza: CONTINUA A LEGGERE.