Il giornalista sportivo vicino all'Inter ha risposto all'osservazione di un tifoso dell'Inter
VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"
Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva per parlare dei temi più attuali del nostro campionato. Spazio all'Inter e ad alcune riflessioni sui singoli giocatori. Biasin ha replicato ad un tifoso nerazzurro in merito a Bastoni e ad una recente coincidenza: CONTINUA A LEGGERE.
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