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fcinter1908 news interviste Marcolin: “L’Inter era la squadra più forte, ma non si sottovaluti il lavoro di Chivu”
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Marcolin: “L’Inter era la squadra più forte, ma non si sottovaluti il lavoro di Chivu”
L'ex centrocampista ha voluto evidenziare i meriti dei nerazzurri, vincitori dello scudetto e della Coppa Italia
Dario Marcolin, raggiunto dai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha analizzato i successi dell'ultima stagione dell'Inter: "L'Inter era la squadra più forte, ma questo non sottovaluta il lavoro di Chivu.
Cristian è riuscito a trasmettere il suo senso di appartenenza a tutta la squadra e i suoi giocatori hanno percepito ciò che l'allenatore proponeva. Ha ripreso il 3-5-2 di Inzaghi, ma ha aggiunto delle cose: i suoi nerazzurri pressavano più alti, erano più verticali e hanno fatto tante rotazioni, specie davanti. Non basta avere la rosa più forte, Chivu si sentiva l'Inter addosso".
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