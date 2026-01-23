I prossimi saranno gli ultimi mesi di Yann Sommer all'Inter: il contratto dello svizzero scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato. E il piano del club nerazzurro è chiaro: verrà preso in estate un altro portiere di caratura internazionale. Lo spiega Calciomercato.com: "L’Inter cerca un portiere esperto, dunque. Alla Dibu Martinez, per intenderci.
L’Inter cerca un portiere esperto, dunque. Alla Dibu Martinez, per intenderci: ecco cosa fa sapere il club nerazzurro su di lui
Ma non Dibu Martinez, visto che al momento da viale della Liberazione arrivano solo smentite circa il nome del portiere argentino, anche se è molto probabile che al termine di questa stagione il classe 92 lasci l’Aston Villa, club con il quale è legato da un contratto in scadenza nel 2029.
Difficile che l’Inter possa proiettarsi in questa trattativa, anche se il mercato è sempre in evoluzione e tante volte alcune cose che sembrano difficili oggi possono diventare realizzabili domani. Registriamo per adesso il nome di Martinez come una effimera suggestione, un pensiero che può nascere e morire nello stesso istante".
