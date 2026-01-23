Da tempo il club nerazzurro è sulle tracce del giovane talento del Santos. Pronti 18 milioni per convincere i brasiliani

Come riporta ESPN Brasil , da tempo l'Inter è sulle tracce di Robinho Jr. Il club nerazzurro è seriamente intenzionato ad acquistare il giocatore del Santos, tanto da mettere sul piatto 18 milioni di euro per chiudere la trattativa.

"Tuttavia, l'idea iniziale del Santos è di non vendere subito il giocatore, convinto che il suo valore potrebbe aumentare ulteriormente", si legge su ESPN Brasil. Un pensiero condiviso anche da Robinho Jr., che desidera giocare di più con il club del cuore. In questo avvio di stagione, però, ha avuto difficoltà a trovare spazio.