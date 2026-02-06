Ceduto la scorsa estate al Clu Brugge, Aleksandar Stankovic sta facendo grandi cose in Belgio, sia in campionato, sia in Champions League: il centrocampista serbo si sta affermando come uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale, e l'Inter osserva con grande attenzione. I nerazzurri, come noto, mantengono un diritto di recompra su di lui, e sono in molto a spingere per un suo ritorno a Milano.