Ceduto la scorsa estate al Clu Brugge, Aleksandar Stankovic sta facendo grandi cose in Belgio, sia in campionato, sia in Champions League: il centrocampista serbo si sta affermando come uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale, e l'Inter osserva con grande attenzione. I nerazzurri, come noto, mantengono un diritto di recompra su di lui, e sono in molto a spingere per un suo ritorno a Milano.
Inter, risposte importanti da parte di Stankovic: tutto fa credere che in estate…
Il centrocampista serbo sta facendo grandi cose in Belgio con il Club Brugge: i nerazzurri mantengono un diritto di recompra
Così scrive il Giorno: "Più avanti nella crescita, anche per ragioni anagrafiche, è Aleksandar Stankovic. Figlio d'arte ventenne, è stato ceduto al Bruges per 10milioni di euro con possibilità di riacquistarlo la prossima estate a 23 o quella dopo a 25. Tutto fa credere che il rientro avverrà già alla prima finestra, viste le risposte che il giocatore sta dando nelle zolle di campo che lo scorso anno erano coperte da Jashari".
