Intervenuto nel podcast Tutti in the Box, Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del mercato futuro dell'Inter: "L'Inter deve essere brava a costruire ora il futuro. A me risulta una trattativa non dico in corso ma almeno avviata con Vicario.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Accomando sicuro: “Mi risulta che l’Inter sia in trattativa avviata con…”
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Mercato, Accomando sicuro: “Mi risulta che l’Inter sia in trattativa avviata con…”
Al podcast Tutti in the Box, Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del mercato futuro dell'Inter
Bastoni piace all'estero, secondo me lui sta bene a Milano ma se ti chiama il Barcellona quantomeno un pensiero ce lo fai. E vedremo cosa succederà con Thuram e Calhanoglu".
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