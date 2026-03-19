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Mercato, Accomando sicuro: “Mi risulta che l’Inter sia in trattativa avviata con…”

Mercato, Accomando sicuro: “Mi risulta che l’Inter sia in trattativa avviata con…” - immagine 1
Al podcast Tutti in the Box, Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del mercato futuro dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto nel podcast Tutti in the Box, Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del mercato futuro dell'Inter: "L'Inter deve essere brava a costruire ora il futuro. A me risulta una trattativa non dico in corso ma almeno avviata con Vicario.

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Getty Images

Bastoni piace all'estero, secondo me lui sta bene a Milano ma se ti chiama il Barcellona quantomeno un pensiero ce lo fai. E vedremo cosa succederà con Thuram e Calhanoglu".

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