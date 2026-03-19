Dopo aver dovuto ingoiare la delusione per la trattativa Lookman, in viale della Liberazione avevano deciso di muovere passi decisivi per il calciatore francese

E' Manu Koné il nome in cima alla lista dei desideri dell'Inter in vista della prossima stagione. Club nerazzurro che è già stato vicino al francese l'estate scorsa, salvo poi andare incontro al dietrofront della Roma, che ha blindato il suo centrocampista.