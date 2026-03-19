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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, retroscena Koné: aveva dato davvero l’ok all’Inter, ecco perché saltò. Non per il prezzo

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Mercato, retroscena Koné: aveva dato davvero l’ok all’Inter, ecco perché saltò. Non per il prezzo

Mercato, retroscena Koné: aveva dato davvero l’ok all’Inter, ecco perché saltò. Non per il prezzo - immagine 1
Dopo aver dovuto ingoiare la delusione per la trattativa Lookman, in viale della Liberazione avevano deciso di muovere passi decisivi per il calciatore francese
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' Manu Koné il nome in cima alla lista dei desideri dell'Inter in vista della prossima stagione. Club nerazzurro che è già stato vicino al francese l'estate scorsa, salvo poi andare incontro al dietrofront della Roma, che ha blindato il suo centrocampista.

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Ricorda Calciomercato.com: "Dopo aver dovuto ingoiare la delusione per la trattativa Lookman, in viale della Liberazione avevano deciso di muovere passi decisivi per il calciatore francese, da cui avevano già ottenuto l’ok.

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Quando tutto sembra pronto per le firme, il club giallorosso frena bruscamente prima di tagliare il traguardo. Troppo forti le pressioni della piazza, l’ambiente circostante suggerisce di rimandare una simile operazione e dopo Lookman, l’Inter vede sfumare anche il secondo grande colpo estivo".

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