Nerazzurri e bianconeri sono alla ricerca di un nuovo portiere, e potrebbero scontrarsi sul mercato in estate

Fabio Alampi Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 11:32)

Si preannuncia un'estate molto calda sul fronte portieri: tante squadre sono alla ricerca di un nuovo estremo difensore, e tra queste ci sono sia Inter che Juventus. Nerazzurri e bianconeri potrebbero ritrovarsi a battagliare su obiettivi comuni, come ipotizza Tuttosport. E i nomi sono noti: al centro delle discussioni c'è Guglielmo Vicario, destinato a lasciare il Tottenham e a tornare in Italia. Ma attenzione alla suggestione Alisson, che potrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza al Liverpool.

Vicario, la posizione del Tottenham — "Il Tottenham naviga in un mare tempestoso, vicino alla zona retrocessione. Motivo per cui, ha già messo in preventivo una serie di cessioni che possano far rifiatare le casse. A cominciare proprio da Vicario. La richiesta per il suo cartellino è tutto fuorché proibitiva: servono una ventina di milioni per convincere gli Spurs a lasciarlo andare. Cifra in linea con le disponibilità della Juventus che, appunto, confida di raccogliere un gruzzoletto dalle cessioni di Perin e Di Gregorio. Nemmeno l'ingaggio rappresenta un problema: l'azzurro a Londra percepisce 2,6 milioni netti l'anno. Le vere insidie, infatti, coincidono con la spietata concorrenza per il suo cartellino. Nelle ultime settimane, oltre alla Juventus, ci sono stati contatti anche con l'Inter di Chivu, decisa a trovare un portiere che possa raccogliere il testimone di Sommer, e con la Roma, che in estate, di fronte a un'offerta irrinunciabile, potrebbe decidere di monetizzare dalla cessione di Svilar".

Suggestione Alisson — "Sullo sfondo resta poi l'ipotesi Alisson - anche lui seguito dall'Inter - destinato a lasciare il posto nella prossima stagione a Mamadarshvili. Il suo contratto con il Liverpool andrà in scadenza nel 2027, e il club sarebbe ben lieto di scongiurare l'ipotesi di perderlo a zero. In questo caso, più che il costo del cartellino - non ci sono stime sulle cifre ufficiali, ma è probabile che i Reds non abbiano chissà quali pretese -, le perplessità riguardano l'ingaggio che Alisson percepisce in Premier: 5 milioni netti. Se il Liverpool non lo metterà sul mercato, il brasiliano sembrerebbe disposto a concedersi una stagione da comprimario, per liberarsi a zero nel 2027 (quando andrà per i 35) e garantirsi un ingaggio ben più consistente".