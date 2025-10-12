Ma il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato nel caso di addio di tutti e tre: secondo quanto riporta Tuttosport, "Marotta, Ausilio e Baccin stanno già valutando diversi profili di difensori - Ordonez, Solet, Koulierakis, Gila e Muharemovic -".

Sui due difensori centrali, il loro agente Federico Pastorello ha dichiarato a Mediaset: "Entrambi potrebbero giocare titolari. Quest’anno l’alternanza è un po’ più marcata rispetto all’anno scorso, ma sono due giocatori straordinari, con la maglia dell’Inter cucita addosso. Stefan è qui da tanto, quest'estate ha avuto l’opportunità di andare via, ma ha scelto di rimanere. Ace è all'Inter da meno tempo, ma è già nel cuore dei tifosi. Entrambi sono molto sereni per i prossimi mesi. Per i rinnovi se ne parlerà ad aprile come ha detto la società, se potessero scegliere so che sarebbero contenti di rimanere, ma dipenderà da tanti fattori. Sicuramente al momento è un lusso per l’Inter avere due giocatori così".