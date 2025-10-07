Il reparto difensivo è quello che la prossima estate, in casa Inter, può subire la rivoluzione più grande: Francesco Acerbi e Stefan De Vrij sono infatti entrambi in scadenza e potrebbero salutare Appiano Gentile. Così come Matteo Darmian.
Ma è il ruolo del centrale la priorità del club: è stato ingaggiato Manuel Akanji, che all'occorrenza può anche ricoprire quella posizione, ma sul mercato andranno inevitabilmente prese altre pedine.
Spiega Tuttosport: "Il dt Ausilio e l’area scouting sono al lavoro per individuare in largo anticipo i sostituti. Nel database interista ci sono diversi nomi attenzionati: si va da Joel Ordonez del Bruges a un vecchio pallino come Oumar Solet (Udinese) fino all’emergente Konstantinos Koulierakis in forza al Wolfsburg".
