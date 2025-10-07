Vittoria convincente dell'Inter che la lancia definitivamente. Ha fatto un secondo stint, come in formula 1, che lo lancia verso un terzo periodo che è quello che verrà tra la seconda e terza pausa nazionali nella quale giocherà prima a Roma, poi in trasferta con l'Union e poi sempre in trasferta col Napoli. Queste tre partite saranno decisive. Inter pronta ad affrontare tutte le sfide, queste tre partite ci diranno se quello che abbiamo visto è reale. Se è reale, l'Inter è veramente forte.