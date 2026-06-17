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calciomercato
Inter, addio Bastoni cambierebbe piani mercato. Accelerata per Solet, ma non solo…
Dopo il forte interesse del Barcellona per Bastoni, poi dileguatosi, ora è la volta del Real Madrid. L'Inter attende eventuali proposte concrete, consapevole che il prezzo del difensore è sempre lo stesso: 70 mln. Un cifra importante che l'Inter potrebbe reinvestire sul mercato e che cambierebbe le strategie nerazzurre.
Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Un addio di Bastoni porterebbe a una revisione dei piani di entrata interista. Ingrandendo la lente sulla difesa, c’è sempre in ballo il discorso Oumar Solet con l’Udinese che non aspetta altro che il rilancio dei nerazzurri (a 25 milioni), ma il solo francesone dei friulani non riuscirebbe a colmare questo vuoto. Tornare sul mercato dunque diventerebbe inevitabile, ma con 70 milioni in più sarebbe tutto più facile".
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