Il prezzo del difensore è 70 mln. Un cifra importante che l'Inter potrebbe reinvestire sul mercato e che cambierebbe le strategie nerazzurre.

Dopo il forte interesse del Barcellona per Bastoni, poi dileguatosi, ora è la volta del Real Madrid. L'Inter attende eventuali proposte concrete, consapevole che il prezzo del difensore è sempre lo stesso: 70 mln. Un cifra importante che l'Inter potrebbe reinvestire sul mercato e che cambierebbe le strategie nerazzurre.