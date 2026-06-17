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calciomercato
Romano: “De Vrij? Tre offerte dall’Europa per andare a giocare titolare e c’è anche una novità”
L'Inter, come per Mkhitaryan, vorrebbe proseguire ancora un anno con Stefan De Vrij. Per questo ha proposto al difensore il rinnovo di un anno e aspetta una sua risposta. Queste le ultime novità sull'olandese, riportate da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
"De Vrij ha diverse proposte. Ha tre offerte dall'Europa di squadre che sono pronte a farlo giocare titolare, che è quello che è un po' mancato De Vrij nell'ultimo anno. De Vrij è molto legato all'Inter, ma gli è un po' mancata la possibilità di giocare con continuità. Tre offerte in Europa, anche un'offerta dall'Arabia. La novità che posso dirvi è che De Vrij ha anche una proposta in Arabia Saudita. Adesso sta De Vrij a decidere se vuole restare all'Inter, rinnovare, fare una scelta più magari di vita con la sua famiglia e quindi mettersi in gioco. È vero, va via Acerbi e quindi magari con De Vrij potrebbe trovare più spazio, oppure dovrà decidere se eventualmente andare da un'altra parte, in Arabia magari con un progetto più economico, oppure dal punto di vista del progetto tecnico, la possibilità di andare a giocare titolare altrove in Europa. Vicenda da seguire".
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