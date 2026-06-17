GdS – Real su Bastoni: Marotta non chiude e fa il prezzo. Decide Mourinho

La Gazzetta dello Sport ripesca il filone Spagna-Bastoni. Questa volta però sarebbe il Real Madrid ad aver preso informazioni sul difensore nerazzurro. Perez avrebbe chiesto a Marotta del difensore italiano e la cifra è la stessa fatta davanti ai sondaggi blaugrana: 70 mln. L'agente del calciatore, qualche giorno fa, ha parlato dell'Inter come di "casa sua" per Alessandro.

"All’Inter è stato espresso un gradimento assoluto per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2028 e che i nerazzurri valutano non meno di 70 milioni. La stessa quota minima dalla quale non sarebbero scesi nella trattativa col Barcellona. Sarà da vedere dove porterà questo gradimento blanco nei confronti di un calciatore che arriva da una stagione vincente — visti i due titoli conquistati — ma anche controversa per i fatti di Inter-Juventus che l’hanno inseguito a lungo e un po’ l’avevano spinto a valutare un addio alla Serie A come prima in carriera non era mai successo. Le manifestazioni di affetto e vicinanza dei suoi tifosi non sono mai mancate e proprio queste sembravano aver fatto sparire quei fantasmi e quella voglia di cambiare aria", scrive La Gazzetta dello Sport.