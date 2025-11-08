La dirigenza nerazzurra non vuole assolutamente farsi trovare impreparata e ha già pronto il nome dell'eventuale erede

Marco Astori Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 10:02)

L'addio di Davide Frattesi all'Inter già a gennaio non è un'ipotesi da scartare, anzi: col passare delle settimane lo scenario di fa sempre più concreto. E la dirigenza nerazzurra non vuole assolutamente farsi trovare impreparata e ha già pronto il nome dell'eventuale erede, come racconta La Gazzetta dello Sport: "Il mercato dell’Inter è un gioco di incastri.

L’eventuale arrivo è legato alle uscite, come Akanji con Pavard. Nel mirino di Ausilio e Marotta c’è il solito Morten Frendrup, 24 anni, perno del Genoa sotto tutte le gestioni. Quest’anno ha giocato dall’inizio nove partite su dieci. Vieira lo definì un leader, ora correrà per De Rossi. Il danese è il manifesto del jolly che ti ripete «gioco dove dice l’allenatore». Al Ferraris ha fatto il mediano, il terzino destro, il terzino sinistro e l’esterno di contenimento.

Per dare un’idea del suo gioco vanno analizzate le statistiche dell’anno scorso: è stato il primo centrocampista della Serie A per tackle vinti (61), il primo per intercetti insieme a De Roon (47), il primo per dribbling intercettati (34) e il primo per bloccaggi (46 come Nico Paz). Quest’anno è terzo per tackle e secondo per palloni rubati. Il prezzo si aggira intorno ai 20-25 milioni, ma per affondare serve un’uscita. E Frattesi, oggi, è più lontano dal pianeta Inter".