"Una manciata di giorni fa, Branimir Mlacic stava preparando le valigie per un viaggetto non particolarmente lungo in termini di chilometri, ma di tempo sì. Da Spalato a Milano per stabilizzarsi. E vestire, chissà per quanto, la maglia nerazzurra. Trattativa fatta e conclusa tra Inter ed Hajduk, giocatore convinto e felice. Oggi tutto è cambiato. Cosa sarà successo? Di certo c'è che il difensore croato, classe 2007, ha fatto non uno, ma una decina di passi indietro. Il primo corrisponde al cambio di procuratore: Mlacic si è affidato a Ramadani, storicamente mai in rapporti idilliaci con i vertici interisti", spiega Gazzetta.it.