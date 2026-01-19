L'Inter sembrava molto vicina all'acquisto di Mlacic dall'Hajduk Spalato. Negli ultimi giorni il giocatore ha cambiato idea sul suo futuro e sembra non voler più far parte del progetto nerazzurro
GdS – Mlacic, niente Inter: “Ecco il motivo principale che ha fatto saltare l’affare”
"Una manciata di giorni fa, Branimir Mlacic stava preparando le valigie per un viaggetto non particolarmente lungo in termini di chilometri, ma di tempo sì. Da Spalato a Milano per stabilizzarsi. E vestire, chissà per quanto, la maglia nerazzurra. Trattativa fatta e conclusa tra Inter ed Hajduk, giocatore convinto e felice. Oggi tutto è cambiato. Cosa sarà successo? Di certo c'è che il difensore croato, classe 2007, ha fatto non uno, ma una decina di passi indietro. Il primo corrisponde al cambio di procuratore: Mlacic si è affidato a Ramadani, storicamente mai in rapporti idilliaci con i vertici interisti", spiega Gazzetta.it.
"Poi ha ragionato sulla possibilità di scegliere una piazza diversa dalla Milano nerazzurra, magari volendo evitare il passaggio che l'Inter gli avrebbe fatto fare con l'Under 23 anche per ambientarsi un po' ad un mondo ben diverso rispetto al calcio croato. Infine, probabile siano arrivate altre proposte: da vicinissimo lo seguono (e lo prenderebbero anche subito) Como e Udinese, sullo sfondo restano gli occhi attenti di tanti grandi club europei (Dortmund, Real Madrid, Newcastle). La certezza, però, è una: Mlacic ha scelto di allontanarsi dall'Inter. Per andare dove, presto per dirlo", precisa Gazzetta.
