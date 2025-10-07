Il calciatore svizzero ha convinto Chivu e la società sta lavorando sul riscatto a fine stagione. Ha una clausola sul contratto che renderebbe l'acquisto automatico

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 19:16)

Gli sono bastate poche partite. C'era chi non vedeva di buon occhio l'addio di Pavard, arrivato all'ultimo giorno di mercato, ma forse non aveva considerato che per sostituirlo l'Inter ha preso dal Manchester City Manuel Akanji.

Arrivato a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto dopo la cessione del francese al Pavard, lo svizzero è riuscito a conquistare spazio e posto da titolare nell'Inter di Chivu e ha conquistato la fiducia della società nerazzurra. Tanto che, anche SportMediaset conferma, il club sta lavorando all'attivazione dell'opzione di riscatto presente sul contratto del calciatore.

Una clausola che si rinnoverebbe comunque se la squadra nerazzurra vincesse lo scudetto con lui in campo per il 50% delle gare di questa stagione. Il calciatore costa 15 mln di euro è un classe 1995 e firmerebbe un accordo fino al 2029 a 4.5 mln di euro a stagione.

(Fonte: Sport Mediaset)