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fcinter1908 calciomercato mercato inter Corsport: “Akinsanmiro, Inter può controriscattarlo perché può essere pedina di mercato per…”
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Corsport: “Akinsanmiro, Inter può controriscattarlo perché può essere pedina di mercato per…”
Uno dei temi affrontati negli incontri ieri in sede dai dirigenti Inter è quello legato al futuro di Ebenezer Akinsanmiro
Uno dei temi affrontati negli incontri ieri in sede dai dirigenti Inter è quello legato al futuro di Ebenezer Akinsanmiro, col Pisa che dispone di un diritto di riscatto.
Come spiega il Corriere dello Sport, "il club toscano avrebbe l’intenzione di riscattarlo, esercitando l’opzione prevista nell’accordo sottoscritto un anno fa, per una cifra vicina ai 7 milioni.
L’Inter attende però una richiesta formale prima di decidere se controriscattare a sua volta il ragazzo, che potrebbe essere una valida pedina di scambio eventualmente in altre operazioni nel corso dell’estate".
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