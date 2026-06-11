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Corsport: “Akinsanmiro, Inter può controriscattarlo perché può essere pedina di mercato per…”

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Uno dei temi affrontati negli incontri ieri in sede dai dirigenti Inter è quello legato al futuro di Ebenezer Akinsanmiro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Uno dei temi affrontati negli incontri ieri in sede dai dirigenti Inter è quello legato al futuro di Ebenezer Akinsanmiro, col Pisa che dispone di un diritto di riscatto.

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Come spiega il Corriere dello Sport, "il club toscano avrebbe l’intenzione di riscattarlo, esercitando l’opzione prevista nell’accordo sottoscritto un anno fa, per una cifra vicina ai 7 milioni.

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L’Inter attende però una richiesta formale prima di decidere se controriscattare a sua volta il ragazzo, che potrebbe essere una valida pedina di scambio eventualmente in altre operazioni nel corso dell’estate".

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