Dopo aver contribuito ad eliminare l'Italia dalla corsa verso la qualificazione al Mondiale, Kerim Alajbegovic è pronto per un'estate da protagonista: in campo, con la sua Bosnia, e fuori, candidandosi a diventare uno degli uomini mercato più ricercati d'Europa.

Come sottolinea il Mundo Deportivo, l'esterno offensivo classe 2007 ricorda parecchio Khvicha Kvaratskhelia per il suo modo di giocare, e non sorprende che compaia nelle liste di molti analisti come uno dei giocatori con maggiori probabilità di essere la stella emergente dell'imminente Mondiale. Dopo una stagione positiva con la maglia del Salisburgo ha fatto ritorno al Bayer Leverkusen, che ha esercitato l'opzione di recompra da 8 milioni di euro, anche se non è scontato che rimarrà in Germania.