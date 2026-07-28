Dopo il colpo Stones a parametro zero, il club nerazzurro lavora all'arrivo del difensore argentino dal Tottenham
ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter, doppia novità sugli sponsor: manica e...addio Betsson
L’Inter non si ferma al colpo John Stones a parametro zero.
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Dopo aver raggiunto l’accordo con il difensore inglese classe 1994, reduce dall’esperienza decennale con il Manchester City e svincolato dopo la scadenza del contratto, per un contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione, il club nerazzurro lavora al colpo Cuti Romero.
Come riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia, Inter e Tottenham hanno raggiunto una base d’accordo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.
Al momento manca l’intesa tra il club nerazzurro e l’entourage per il contratto:
“Dialoghi in corso con l’agente per l’accordo per l’ingaggio che ancora non è stato trovato”.
🚨 L’Inter ha chiuso Stones e continua a trattare Cuti Romero.— Gianluigi Longari (@Glongari) July 27, 2026
‼️ Base di accordo tra Inter e Tottenham per una cifra prossima a 40M.
📞 Dialoghi in corso con l’agente per l’accordo per l’ingaggio che ancora non è stato trovato. Barcellona presente nei pensieri di Romero, ma… https://t.co/Kkglslt6I9
I nerazzurri devono fare attenzione alla concorrenza del Barcellona:
“Barcellona presente nei pensieri di Romero, ma deve fare un’operazione in uscita”.
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