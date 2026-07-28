L’Inter non si ferma al colpo John Stones a parametro zero.

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Dopo aver raggiunto l’accordo con il difensore inglese classe 1994, reduce dall’esperienza decennale con il Manchester City e svincolato dopo la scadenza del contratto, per un contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione, il club nerazzurro lavora al colpo Cuti Romero.

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Come riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia, Inter e Tottenham hanno raggiunto una base d’accordo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Al momento manca l’intesa tra il club nerazzurro e l’entourage per il contratto:

“Dialoghi in corso con l’agente per l’accordo per l’ingaggio che ancora non è stato trovato”.

🚨 L’Inter ha chiuso Stones e continua a trattare Cuti Romero.



‼️ Base di accordo tra Inter e Tottenham per una cifra prossima a 40M.



📞 Dialoghi in corso con l’agente per l’accordo per l’ingaggio che ancora non è stato trovato. Barcellona presente nei pensieri di Romero, ma… https://t.co/Kkglslt6I9