Dopo il colpo Stones a parametro zero, il club nerazzurro lavora all'arrivo del difensore argentino dal Tottenham

Alessandro De Felice
Inter, novità sponsor

ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter, doppia novità sugli sponsor: manica e...addio Betsson

L’Inter non si ferma al colpo John Stones a parametro zero.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo aver raggiunto l’accordo con il difensore inglese classe 1994, reduce dall’esperienza decennale con il Manchester City e svincolato dopo la scadenza del contratto, per un contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione, il club nerazzurro lavora al colpo Cuti Romero.

Romero-Inter entro 10 giorni o mai più
Getty

Come riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia, Inter e Tottenham hanno raggiunto una base d’accordo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Al momento manca l’intesa tra il club nerazzurro e l’entourage per il contratto:

romero

“Dialoghi in corso con l’agente per l’accordo per l’ingaggio che ancora non è stato trovato”.

I nerazzurri devono fare attenzione alla concorrenza del Barcellona:

“Barcellona presente nei pensieri di Romero, ma deve fare un’operazione in uscita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti