Nel mercato estivo appena conclusasi l'Inter aveva un piano chiaro: trovare una punta di livello in grado di dare un ricambio adeguato alla coppia titolare. E uno dei nomi inizialmente individuati dalla dirigenza nerazzurra era quello di Rasmus Hojlund, in esubero dal Manchester United.
Uno dei nomi inizialmente individuati dalla dirigenza nerazzurra era quello di Rasmus Hojlund, in esubero dal Manchester United: perché lo stop
Ma Calciomercato.com spiega perché poi l'Inter ha rinunciato al danese, finito poi al Napoli, preferendo puntare su Francesco Pio Esposito: "I presupposti che hanno portato alla conferma di Pio Esposito partono da una telefonata di Piero Ausilio fatta a Rasmus Højlund, il cui contenuto è stato più o meno questo.
Perdonaci ma fermiamo ogni trattativa con lo United perché abbiamo intravisto in un nostro ragazzo le giuste qualità che ci spingono a credere in lui. Parole seguite dai fatti perché poi Cristian Chivu ha immediatamente fatto capire che la fiducia verso di lui non è minimamente paragonabile a quella che c’era lo scorso anno verso le riserve di Thuram e Lautaro".
