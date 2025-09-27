FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Retroscena Inter: ecco perché Ausilio ha fermato ogni trattativa per Hojlund

calciomercato

Retroscena Inter: ecco perché Ausilio ha fermato ogni trattativa per Hojlund

Retroscena Inter: ecco perché Ausilio ha fermato ogni trattativa per Hojlund - immagine 1
Uno dei nomi inizialmente individuati dalla dirigenza nerazzurra era quello di Rasmus Hojlund, in esubero dal Manchester United: perché lo stop
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel mercato estivo appena conclusasi l'Inter aveva un piano chiaro: trovare una punta di livello in grado di dare un ricambio adeguato alla coppia titolare. E uno dei nomi inizialmente individuati dalla dirigenza nerazzurra era quello di Rasmus Hojlund, in esubero dal Manchester United.

Retroscena Inter: ecco perché Ausilio ha fermato ogni trattativa per Hojlund- immagine 2
Getty Images

Ma Calciomercato.com spiega perché poi l'Inter ha rinunciato al danese, finito poi al Napoli, preferendo puntare su Francesco Pio Esposito: "I presupposti che hanno portato alla conferma di Pio Esposito partono da una telefonata di Piero Ausilio fatta a Rasmus Højlund, il cui contenuto è stato più o meno questo.

Retroscena Inter: ecco perché Ausilio ha fermato ogni trattativa per Hojlund- immagine 3
Getty

Perdonaci ma fermiamo ogni trattativa con lo United perché abbiamo intravisto in un nostro ragazzo le giuste qualità che ci spingono a credere in lui. Parole seguite dai fatti perché poi Cristian Chivu ha immediatamente fatto capire che la fiducia verso di lui non è minimamente paragonabile a quella che c’era lo scorso anno verso le riserve di Thuram e Lautaro".

Leggi anche
Inter, 6 in scadenza: già sancito l’addio per tutti tranne uno. Liberano cifra top per il...
Inter, spunta clamoroso aneddoto su Lookman: “A Bergamo non hanno gradito che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA