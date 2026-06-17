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fcinter1908 calciomercato mercato inter CorSera – Domani annuncio rinnovo Chivu. Sogno Palestra: lui ha un’idea e l’agente lo sostiene

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CorSera – Domani annuncio rinnovo Chivu. Sogno Palestra: lui ha un’idea e l’agente lo sostiene

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Ci sono le sirene della Premier sul giocatore dell'Atalanta ma il club nerazzurro non ha ancora perso le speranze di poterlo acquistare
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il Corriere della Sera parla di domani come del giorno dell'ufficialità del prolungamento di contratto di Cristian Chivu con l'Inter. "Dopo una breve vacanza a Capri (dove ha incontrato Piero Ausilio) il tecnico dell’Inter è pronto a incontrare i dirigenti per il prolungamento fino al 2028 e un punto sul mercato", spiega il quotidiano.

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E a proposito del mercato nerazzurro specifica che "il sogno dell’allenatore nerazzurro è l’esterno Marco Palestra finito nei radar non solo del Manchester City ma nelle ultime ore anche del Chelsea. Nessuna delle due big inglesi ha ancora presentato offerte ufficiali, ma il giocatore, sostenuto anche dal suo agente Alessandro Lucci, propende per una crescita graduale. Vorrebbe cioè restare in Italia, considerando già enorme il salto dal Cagliari a una grande squadra come l’Inter", spiega il quotidiano rispetto al giocatore considerato primo obiettivo nerazzurro.

Al momento però non si è sbloccata la trattativa con l'Atalanta che come noto chiede 55-60 mln per il suo giocatore.

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