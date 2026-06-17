Ci sono le sirene della Premier sul giocatore dell'Atalanta ma il club nerazzurro non ha ancora perso le speranze di poterlo acquistare

Il Corriere della Sera parla di domani come del giorno dell'ufficialità del prolungamento di contratto di Cristian Chivu con l'Inter. "Dopo una breve vacanza a Capri (dove ha incontrato Piero Ausilio) il tecnico dell’Inter è pronto a incontrare i dirigenti per il prolungamento fino al 2028 e un punto sul mercato", spiega il quotidiano.