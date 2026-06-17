L'Inter cerca un esterno destro: l'obiettivo numero uno è Palestra, ma viste le alte richieste dei bergamaschi, i nerazzurri si tutelano

L'Inter cerca un esterno destro: l'obiettivo numero uno è Palestra , ma viste le alte richieste dei bergamaschi, i nerazzurri si tutelano seguendo anche altri profili adatti alla squadra di Chivu. Tra questi c'è Ndoye e non solo, come spiega La Gazzetta dello Sport:

È un’ipotesi di lavoro, come quella per la freccia Diaby pure già trattata in inverno. Se l’Atalanta continua a chiedere più di 50 milioni una virata sarà necessaria: l’Inter finora per Palestra non è mai andata oltre i 42.