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ANSA – Inter, Chivu in sede: attesa la firma del rinnovo, i dettagli. E sul mercato avrà…

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Il tecnico è nella sede dell'Inter per firmare il rinnovo del contratto con il club
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Chivu
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Cristian Chivu è nella sede dell'Inter per firmare il rinnovo del contratto con il club. Come il presidente nerazzurro Beppe Marotta aveva annunciato al festival della serie A, l'allenatore al rientro dalle vacanze avrebbe sottoscritto il rinnovo che quindi probabilmente arriverà oggi insieme all'annuncio ufficiale.

Inter Chivu
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Ritocco economico fino a tre milioni l'anno per Chivu e la possibilità di avere parole decisive sul mercato. In ogni caso l'accordo con il club è pressochè totale e c'è entusiasmo per la firma di Chivu dopo la stagione trionfale di cui è stato protagonista.

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