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Nel post partita della gara contro la Juve, Chivu ha chiarito come non ci sia un titolare scelto per il ruolo di portiere. Martinez e Provedel si giocheranno le carte fino alla fine, probabile anche che il tecnico li possa alternare.

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Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "Chivu non ha intanto ancora stabilito, almeno ufficialmente, una gerarchia tra i portieri: «Non esistono titolari o riserve». Ieri ha giocato per la prima volta Provedel, appena acquistato dalla Lazio, ma la sensazione è che contro il Monza toccherà di nuovo a Josep Martinez: l’idea della società e dello stesso allenatore è di testare l’ex vice di Sommer, tanto da aver rinunciato a un grande investimento nel ruolo. Ma l’affiancamento di un collega esperto, che avrà comunque spazio, aiuterà Chivu a sentirsi più sicuro".