VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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"A due settimane dall’inizio del campionato, e a tre dalla chiusura del mercato, l’Inter vive un singolare paradosso: ha i soldi in cassa, quelli che sono mancati nelle estati di lacrime e sangue, ma non riesce a spenderli". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul mercato nerazzurro, spiegando come il club nerazzurro abbia grandi difficoltà a scegliere dove fare i propri investimenti sul mercato.

Si legge "E' quella che si è mossa prima di tutti, avendo il vantaggio di poter lavorare sulla continuità tecnica e dirigenziale, unica tra le big, ma rischia di dover aspettare gli ultimi giorni della finestra estiva per completare il mosaico pensato all’alba di questa stagione.

Un last minute alla Akanji? Per come è andata un anno fa, nessuno sarebbe scontento dalle parti di Appiano. Ma in questo scenario i sì di chi deve rifarsi una vita altrove contano più dei sì di chi deve arrivare".