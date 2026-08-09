L’Inter vive un singolare paradosso: ha i soldi in cassa, quelli che sono mancati nelle estati di lacrime e sangue, ma non riesce a spenderli

Marco Astori
Screenshot 2026-08-08 alle 15.23.05

VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"A due settimane dall’inizio del campionato, e a tre dalla chiusura del mercato, l’Inter vive un singolare paradosso: ha i soldi in cassa, quelli che sono mancati nelle estati di lacrime e sangue, ma non riesce a spenderli". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul mercato nerazzurro, spiegando come il club nerazzurro abbia grandi difficoltà a scegliere dove fare i propri investimenti sul mercato.

GettyImages-2288771458 (1)

Si legge "E' quella che si è mossa prima di tutti, avendo il vantaggio di poter lavorare sulla continuità tecnica e dirigenziale, unica tra le big, ma rischia di dover aspettare gli ultimi giorni della finestra estiva per completare il mosaico pensato all’alba di questa stagione.

Marotta

GettyImages-2288771172 (1)

Un last minute alla Akanji? Per come è andata un anno fa, nessuno sarebbe scontento dalle parti di Appiano. Ma in questo scenario i sì di chi deve rifarsi una vita altrove contano più dei sì di chi deve arrivare".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti