In Arabia – Cancelo all’Inter? Prima Inzaghi vuole un rinforzo: “Dipende tutto da…”

Durante il programma MBC Action si parla del possibile passaggio all'Inter dell'esterno dell'Al Hilal Joao Cancelo
Al-Faraj ha dichiarato nel suo programma trasmesso su "MBC Action": "I giornali internazionali hanno riportato notizie secondo cui il portoghese Joao Cancelo vorrebbe lasciare l'Al-Hilal durante la prossima sessione invernale di calciomercato, visto l'interesse di diversi club europei per il giocatore 31enne, in particolare l'Inter."

Ha aggiunto: "Fonti del programma affermano che il destino di Cancelo nella squadra dell'Al-Hilal è legato alla possibilità di ingaggiare Saud Abdul Hamid, un giocatore della Roma attualmente in prestito al Lens, capolista del campionato francese".

Ha continuato: "L'allenatore italiano Inzaghi deciderà se tenere o escludere Cancelo dalla rosa della squadra in campionato se Saud tornerà all'Al-Hilal."

