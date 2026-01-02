FC Inter 1908
Calhanoglu, assalto Galatasaray a gennaio: l'offerta all'Inter. E il giocatore ha fatto sapere…

Calhanoglu, assalto Galatasaray a gennaio: l’offerta all’Inter. E il giocatore ha fatto sapere…

Il Galatasaray cerca un rinforzo a gennaio per il centrocampo e vuole il regista dell'Inter. Messa sul piatto una prima proposta
Andrea Della Sala Redattore 

Al Galatasaray, che prosegue i lavori in vista della sessione invernale di mercato, un rinforzo a centrocampo è la priorità assoluta. È stato riferito che, nonostante siano stati accostati ai giallorossi i nomi di Onyedika, Ugarte ed Ederson, il vero obiettivo sia Hakan Çalhanoğlu.

Hakan Çalhanoğlu desidera fortemente indossare la maglia del Galatasaray. Il centrocampista della nazionale ha fatto sapere alla dirigenza giallorossa di voler giocare nel Galatasaray. Çalhanoğlu, il cui contratto scadrà nel 2027, ha inoltre comunicato di poter convincere l’Inter per il trasferimento.

Si afferma che il Galatasaray sia pronto a pagare all’Inter 12 milioni di euro come indennizzo per il cartellino di Hakan Çalhanoğlu, mentre la risposta del club italiano sarà determinante per la riuscita dell’operazione.

(Milliyet)

