Sky – Inter, obiettivi e priorità di mercato. Focus non solo a destra

Primo giorno di mercato, tempo di fissare i possibili obiettivi del mese di gennaio. Su Skysport hanno parlato delle mosse possibili di tutte le squadre, compresa l'Inter riferendosi soprattutto al ruolo di esterno destro. Dopo l'infortunio di Dumfries , la squadra di Chivu si è trovata in difficoltà da quella parte, anche in chiave futura.

Così a Sky spiegano che la priorità "senza fretta" è un rinforzo sulla fascia destra dati i problemi dell'olandese. Si cerca il profilo giusto e un'occasione potrebbe essere il ritorno a Milano di Cancelo che oggi è un giocatore dell'Al-Hilal. C'è una condizione perché possa essere definito il suo ritorno: deve decurtarsi lo stipendio. In Arabia guadagna sui 15 mln.

Inter concentrata in vista del futuro anche sulla porta. Sommer è in scadenza: al club piace Vicario, del Tottenham, e si potrebbe lavorare su un'intesa da portare avanti in vista del mercato estivo. C'è poi il mercato in uscita e il primo nome che viene in mente è quello di Frattesi: "Parte solo in caso di maxi offerta", spiegano dal sito del canale satellitare che aggiunge: "Occhio a Muharemovic: il giocatore piace sia al Bournemouth (per giugno), sia all'Inter nel caso in cui dovesse cedere Frattesi".