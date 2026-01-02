Primo giorno di mercato, tempo di fissare i possibili obiettivi del mese di gennaio. Su Skysport hanno parlato delle mosse possibili di tutte le squadre, compresa l'Inter riferendosi soprattutto al ruolo di esterno destro. Dopo l'infortunio di Dumfries, la squadra di Chivu si è trovata in difficoltà da quella parte, anche in chiave futura.
Sky – Inter, obiettivi e priorità di mercato. Focus non solo a destra
Così a Sky spiegano che la priorità "senza fretta" è un rinforzo sulla fascia destra dati i problemi dell'olandese. Si cerca il profilo giusto e un'occasione potrebbe essere il ritorno a Milano di Canceloche oggi è un giocatore dell'Al-Hilal. C'è una condizione perché possa essere definito il suo ritorno: deve decurtarsi lo stipendio. In Arabia guadagna sui 15 mln.
Inter concentrata in vista del futuro anche sulla porta. Sommer è in scadenza: al club piace Vicario, del Tottenham, e si potrebbe lavorare su un'intesa da portare avanti in vista del mercato estivo. C'è poi il mercato in uscita e il primo nome che viene in mente è quello di Frattesi: "Parte solo in caso di maxi offerta", spiegano dal sito del canale satellitare che aggiunge: "Occhio a Muharemovic: il giocatore piace sia al Bournemouth (per giugno), sia all'Inter nel caso in cui dovesse cedere Frattesi".
Si era parlato dell'interesse della Juve per il giocatore nerazzurro, ma a proposito del mercato bianconero si legge: "A centrocampo si cerca un playmaker: l'operazione low budget può essere Bruno Rodriguez del West Ham, per risparmiare e tentare il colpo Tonali a giugno".
(Fonte: Skysport.it)
