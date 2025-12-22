Tra i giocatori tenuti sotto controllo dall'Inter ci sono anche Giovane e Belghali del Verona. L'attaccante è da tempo sotto i radar nerazzurri, piace molto a Chivu, ma anche l'esterno è monitorato.
Arena – Verona, uno tra Giovane e Belghali partirà subito. Ecco quanto chiede l’Hellas
L'attaccante è da tempo sotto i radar nerazzurri, piace molto a Chivu, ma anche l'esterno è monitorato
"Brutte notizie per i tifosi scaligeri che si erano già affezionati sia a Belghali che Giovane. Uno dei due verrà sicuramente sacrificato. Si tratta di capire quale sarà il gialloblù con la valigia in mano. Considerata età e ruolo, attualmente il cartellino del brasiliano e quello dell'algerino non valgono meno di 15 milioni di euro ciascuno", scrive l'Arena.
"Una cifra che potrebbe lievitare nelle prossime settimane. I tifosi sperano, che si ripeta una situazione simile a quella che portò Rrahmani al Napoli. L'ex capitano della Dinamo Zagabria, venne ceduto agli azzurri ma rimase in prestito al Verona fino a giugno", aggiunge il quotidiano.
