L'attaccante è da tempo sotto i radar nerazzurri, piace molto a Chivu, ma anche l'esterno è monitorato

Tra i giocatori tenuti sotto controllo dall'Inter ci sono anche Giovane e Belghali del Verona. L'attaccante è da tempo sotto i radar nerazzurri, piace molto a Chivu, ma anche l'esterno è monitorato.

"Brutte notizie per i tifosi scaligeri che si erano già affezionati sia a Belghali che Giovane. Uno dei due verrà sicuramente sacrificato. Si tratta di capire quale sarà il gialloblù con la valigia in mano. Considerata età e ruolo, attualmente il cartellino del brasiliano e quello dell'algerino non valgono meno di 15 milioni di euro ciascuno", scrive l'Arena.